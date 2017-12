Ломаченко в Сети попросил выбрать ему противника

Украинец, чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко в Сети спросил у фанатов, кого они бы хотели видеть в качестве его будущего противника.

В аккаунте спортсмена в Twitter появился такой опрос, в нем названы имена четырех боксеров.

В частности, в качестве возможного соперника поклонникам предложены мексиканец, чемпион мира по версии WBC Мигель Берчельт и американец Мигель Гарсия, выступающий в легкой весовой категории, — чемпион мира по версии WBC.

Также в списке есть непобежденный американский боксер, чемпион мира по версии IBF (2017) во втором полулегком весе Джервонта Дэвис и венесуэлец, чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес.

Who do you fans want to see me fight? If not listed, reply with opponent.