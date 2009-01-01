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Луческу требует от "Зенита" 2 миллиона евро за досрочное расторжение контракта

Сегодня, 17:13

71-летний специалист намерен добиваться компенсации от российского клуба.

Луческу
Мирча Луческу Reuters
Уволенный с поста главного тренера питерского "Зенита" румынский футбольный тренер Мирча Луческу коротко прокомментировал свой уход.

Он заявил, что его работа в "Зените" была ошибка, сообщает sport.ua.

"Мое решение возглавить "Зенит" было большой ошибкой", — говорит Луческу.

При этом источник подчеркивает, что 71-летний специалист намерен добиваться от "Зенита" компенсации за досрочное расторжение 2-летнего контракта. Луческу хочет получить от питерского клуба порядка 2 миллионов евро.

Напомним, "Зенит" Луческу возглавил в мае минувшего года, после того, как ушел из "Шахтера", с которым работал на протяжении 12 лет — с 2004 по 2016-й.

В России Луческу смог финишировать лишь на 3-м месте в чемпионате, не пробившись с командой в Лигу чемпионов.

Напомним, в 2016 году румын ушел в отставку с поста главного тренера донецкого "Шахтера" (занял должность 18 мая 2004-го) в статусе самого титулованного специалиста в украинском футболе.

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Зенит, Луческу, Россия, компенсация
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