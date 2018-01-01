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Луку Модрича признали лучшим игроком ЧМ-2018

Сегодня, 21:27

Капитан хорватской сборной получил Золотой мяч.

Лука Модрич
Хорват получил Золотой мяч, второе и третье места заняли бельгиец и француз Reuters
Традиционно перед вручением Кубка мира объявили лучших игроков чемпионата мира. Капитан хорватской сборной Лука Модрич награжден Золотым мячом и таким образом стал наилучшим игроком на Чемпионате Мира 2018 года.

Серебряный приз получил бельгиец Эден Азар, а бронзовым призером стал французский футболист Антуан Гризманн.

Нападающий сборной Франции 19-летний дебютант Килиан Мбаппе стал лучшим молодым игроком турнира. Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 признали британца Гарри Кейна с его "боевым счетом" в шесть голов, а лучшим голкипером турнира признали бельгийского вратаря Тибо Куртуа.

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Напомним, сборная Франции в финальном матче Чемпионата мира 2018 года на московском стадионе "Лужники" обыграла команду Хорватии со счетом 4:2 и второй раз в своей истории победила на ЧМ.

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Теги:  
ЧМ-2018, Золотой мяч, чемпионат, Кубок мира, Хорватия, Модрич
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