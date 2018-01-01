Марадона едет работать в футбольный клуб Беларуси

Легендарный тренер стал председателем правления "Динамо-Брест".

Марадона на три года переезжает в Беларусь Фото: Global Look Press

Известный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона возглавил футбольный клуб Беларуси "Динамо-Брест".

"Подписываю контракт и становлюсь президентом ФК "Динамо-Брест". Спасибо за доверие", — написал бывший футболист в Instagram.

На официальной странице клуба в Twitter сообщается, что Марадона подписал с белорусами трехлетний контракт.

"Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом Динамо-Брест и вступил в должность председателя правления клуба", - сообщили в "Динамо-Брест".

Фото: Twitter/FC Dynamo Brest

Напомним, Марадона — чемпион мира по футболу 1986 года в качестве игрока. На родине в 1999-м аргентинца признали лучшим спортсменом столетия. Футболист также возглавлял национальную сборную своей страны в период с 2008 по 2010 год. Как клубный тренер Марадона также поработал в таких командах, как аргентинские "Текстил Мандию" и "Расинг", эмиратский "Аль-Васл".

Как ранее сообщалось, Марадона решил официально признать сына своей бывшей подруги Кристины Синагры, которому в настоящий момент 29 лет. Такое решение принял суд после отказал футболиста пройти тест ДНК.

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