Какие гарантии дает присутствие представителей организации, не отвечающей за безопасность, не обеспечивающей ее, а лишь "мониторящей ситуацию"?

ОБСЕ не отвечает за безопасность OSCE/Evgeniy Maloletka

Главный пункт повестки дня заседания "О возможности проведения матчей УПЛ на стадионе "Ильичевец" в Мариуполе". В обсуждении этой темы приняли участие первый вице-президент ФФУ Александр Бандурко, президент премьер-лиги Владимир Генинсон, вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин и председатель Комитета Геннадий Прокопович.

Об этом журналист Евгений Белозеров пишет в издании "Спорт-Экспресс в Украине".

Представителей киевского "Динамо" не было. Заседание было назначено на тот день, когда киевляне находятся за четыре тысячи километров от родного города и не имели возможности, в который уж раз, привести своих доводов о необходимости настоящих гарантий безопасности игры в Мариуполе.

"Участники заседания приняли следующие решения. Продолжить проведение матчей УПЛ сезона 2017-18 годов и матчей Кубка Украины в Мариуполе. Поручить ФК "Мариуполь" разрабатывать на каждый футбольный матч план, согласованный с субъектами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Не позднее, чем за три дня до проведения каждого футбольного матча совершать оперативно-технический осмотр соответствующих стадионов и прилегающих к ним территорий, по результатам которого составлять протокол (акт) о возможности проведения мероприятия, и по запросу футбольного клуба команды гостей предоставлять ему копию такого протокола (акта).

За эти решения участники заседания проголосовали единогласно: "за" — 7, "против" — 0, "воздержались" — 0.

Собственно говоря, никто не сомневался, что Комитет утвердит заранее оговоренное решение. Президент ФФУ Андрей Павелко еще до заседания объявил, что на матче в Мариуполе будут присутствовать сотрудники миссии ОБСЕ, что с его слов уже станет достаточной гарантией безопасности.

Удивительно, что ни у кого из участников голосования не возникло желание высказать сомнения, витающие в кулуарах. Какие гарантии дает присутствие представителей этой организации, не отвечающей за безопасность, не обеспечивающей ее, а лишь "мониторящей ситуацию"? Да и какое отношение они имеют к футболу? Совсем другие организации устанавливают требованиях к безопасности при проведении таких матчей? Их представителей на заседании не наблюдалось.

Никто из тех, с кем пришлось обменяться мнениям, не сомневается, что на обеспечение безопасности в матче с киевским "Динамо" будут брошены все силы, и не только местных правоохранителей. Но не слишком ли высокой ценой достается городу и региону этот футбол? Решающий по мнению руководителей ФФУ и комментаторов некоего телеканала аргумент: мол, другие в Мариуполь ездили, и ничего не случилось, с моей точки зрения, не стоит ломаного гроша. Если СБУ и МВД категорически не рекомендуют, то, наверное, неспроста. Ничего не случилось раньше? Да, не случилось. Но если существует реальная опасность, почему бы не перестраховаться? И еще, почему нельзя было подождать, прежде чем созывать заседание комитета с участием представителей команды, которая в этот день играет в Лиге Европы? Может их мнением как раз заинтересовались бы господа из ОБСЕ?