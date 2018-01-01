"Мариуполь" — "Юргорден": прогноз букмекеров, где смотреть ответный матч квалификации Лиги Европы

Подопечных Александра Бабича устроит даже нулевая ничья.

Эпизод матча "Юргорден" — "Мариуполь" Reuters

В четверг, 2 августа, состоится ответный матч квалификационного раунда Лиги Европы между "Мариуполем" и шведским "Юргорденом".

Отметим, что после результативной ничьей в Стокгольме подопечных Александра Бабича устроит даже нулевая ничья.

На сегодняшний день на внутренней арене у "Мариуполя" дела идут не лучшим образом: команда уступила "Заре" со счетом 1:2, а также потерпела домашнее разгромное поражение 1:4 от дебютанта элиты "Десны".

В чемпионате Швеции "Юргорден" также не может занести себе в актив последний матч. Стокгольмцы сыграли вничью с середняком "Сундсваллем" со счетом 1:1.

Отметим, что по мнению букмекеров преимущество в ответном матче соперников имеет шведская команда.

Компания William Hill оценивает победу "Юргордена" коэффициентом 2,15, успех мариупольцев - 3,90, ничью - 2,87.

Ориентировочные составы

"Мариуполь": Худжамов — Белый, Яворский, Быков — Кирюханцев, Пихаленок, Мишнев, Тищенко, Демири — Чурко — Фомин

"Юргорден": Исакссон — Гуннарссон, Даниэльсон, Йоханссон, Аугустинссон — Ринг, Челльстрем, Ульвестад, Радетинац — Баджи, Мрабти

Матч "Мариуполь" "Юргорден" начнется в 20:00, в Одессе на тадионе "Черноморец.". Прямая трансляция поединка на телеканале "Футбол 1".

Напомним, в первом матче в Швеции команды сыграли вничью 1:1.

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