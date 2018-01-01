Матч чемпионата Украины по футболу среди женщин закончился массовой дракой: видео

К столкновению футболисток на поле подключились тренеры.

Футболистки устроили драку прямо на поле Скриншот

Массовой дракой закончился матч чемпионата Украины по футболу среди женщин между "Пантерами" и "Еднистю".

Соперницы устроили ожесточенную драку прямо в центре поля. В результате этого инцидента футболистка, которая начала драку, получила лишь желтую карточку.

При этом во время столкновения футболисток на поле также выбежали тренеры со скамеек запасных.

Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:1. Главный арбитр показал еще 4 предупреждения и удалил одну футболистку.

Напомним, ранее сообщзалось, что в матче лидеров хоккейной лиги произошла массовая драка.