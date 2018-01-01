Матч против "Шахтера" оказался на грани срыва из-за отравления игроков "Вереса"

Менеджмент ровенской команды просил перенести поединок в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Футболисты "Вереса" пострадали вследствие пищевого отравления Фото: veres.club

Футбольный клуб "Верес" обнародовал просьбу о переносе матча 31-го тура против донецкого "Шахтера", который запланирован на 13 мая. Причиной послужило массовое пищевое отравление игроков команды.

Как сообщает Трибуна, в Премьер-лиге сначала пошли навстречу ровенской команде, однако позже аннулировали свое предварительное решение.

"Верес" не комментирует состояние здоровья футболистов, но стало известно, что игроки уже отправились на поезде из Харькова до Львова.

В Премьер-лиге подчеркнули, что перенос матча "Шахтер" -"Верес" мог повлиять на время проведения и других поединков. По регламенту чемпионата поединки двух последних туров должны играться в одно время. Все три матча 31-го тура в первой шестерке имеют взаимное влияние, поэтому развести их не представляется возможным.

Стало известно, что в результате пищевого отравления пострадали девять футболистов "Вереса".

Как ранее сообщалось, футбольные клубы "Олимпик" из Донецка и "Верес" из Ровно могут не пережить предстоящего межсезонья - об клуба находятся в шаге от банкротства.

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