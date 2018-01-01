Матч сборных Украины и Албании оказался под угрозой срыва: стала известна причина

Перед товарищеским матчем с Албанией возникли трудности.

Андрей Шевченко рассказал о трудностях сборной Украины ffu.org.ua

Перед товарищеским матчем с Албанией возникли трудности, заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

По его словам, второй подготовительный матч может не состояться. В начале, матч со сборной Албании должен был пройти в Швейцарии, но руководство страны отказало в проведении матча из-за сложности с документами. Было принято решение сыграть матч во Франции, но предоставленный там стадион не соответствует уровню матча сборных.

Наставник сборной Украины сказал, что ФФУ направило письмо в ФИФА с объяснениями и будет ожидать решения федерации.

Напомним, 31-го мая сборная Украины сыграет товарищеский матч со сборной Марокко, а 3-го июня запланирован матч с командой Албании.

Напомним, в марте в рамках сбора команда Украины сыграла товарищеские матчи с Саудовской Аравией и Японией, игры проходили за рубежом, они завершились со счетом 1:1 и 2:1 соответственно.

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