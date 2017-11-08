Майк Тайсон объяснил, почему с русскими нужно быть очень осторожными

Все уверены, что русские очень жесткие, но это не правда, сказал экс-чемпион мира.

Майк Тайсон Скриншот видео с youtube.com

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе, американский боксерсчитает, что с русскими нужно быть очень осторожными, чтобы не задеть их чувства, иначе они выйдут из себя.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные организаторов форума в Москве, на котором выступит спортсмен.

По словам американца, все уверены, что русские очень жесткие.

"Это не правда. Я знаю точно, что они очень чувствительные и надо быть очень осторожными, чтобы не задеть их чувства, иначе они выйдут из себя!" — сказал Тайсон.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет может запретить гимн России на зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане из-за нарушения россиянами антидопинговых правил на соревнования в Сочи.