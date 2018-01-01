Медицинские показатели Роналду повергли врачей в шок

Медики удивлены здоровьем спортсмена.

Роналду признан врачами более чем здоровым Reuters

Физические показатели состояния здоровья нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду находятся на уровне 20-летнего человека.

Как сообщил в Twitter журналист Маттео Бонетти, в организме Роналду всего семь процентов жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10–11 процентов.

Отмечается, что тело футболиста ровно наполовину покрыто мышцами при среднем показателе в 46 процентов.

На чемпионате мира 33-летний португалец пробежал почти 34 километра, первым среди всех игроков достигнув этой отметки.

Фото: Twitter/Маттео Бонетти

Напомним, Роналду заявил, что переход в "Ювентус" из итальянского Турина является взвешенным решением, он не хотел сидеть и наслаждаться прежними успехами.

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