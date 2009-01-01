Менеджер о бое Владимир Кличко — Джошуа: самый прибыльный в Европе

Можно было бы "замахнуться на зрительский рекорд в боксе", сказал Бенте.

Энтони Джошуа и Владимир Кличко klitschko-brothers.com

Менеджер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинцаБернд Бенте заявил, что будущий бой между спортсменом и чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом из Британиисамый прибыльный в Европе.

Об этом он рассказал немецкому изданию Bild, пишет klitschko-brothers.com.

По его словам, спрос на билеты был настолько велик, что можно было бы "замахнуться на зрительский рекорд в боксе".

"Это самый прибыльный бой из когда-либо проходивших в Европе. В свою очередь, менеджер Джошуа Эдди Хирн отметил, что бой соберет наибольшую для боксерских поединков зрительскую аудиторию в Англии", — говорится в статье.

Напомним, Владимир Кличко встретится в ринге с Энтони Джошуа в конце апреля 2017 года в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем бое можно здесь.

Фото: klitschko-brothers.com