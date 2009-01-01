Месси сыграл на рояле гимн Лиги чемпионов, опубликовано видео

Форвард "Барсы" украсил свое тело новой татуировкой.
Такое видео уже появилось в YouTube.
Кроме того, на странице "Барсы" в Twitter было опубликовано фото спортсмена с новой татуировкой — женскими губами, расположенными внизу живота.
"Еще одно (тату — Ред.) в коллекцию", — подписан снимок.
Ранее сообщалось, что верховный суд Испании принял решение заменить наказание для Лионеля Месси, назначенное ему за уклонение от налогов, вместо 21 месяца тюрьмы он заплатит 252 тыс. евро.
Фото: @FCBarcelona, видео: Daniel Silvã