Сегодня, 17:05 RSS

Месси сыграл на рояле гимн Лиги чемпионов, опубликовано видео

Сегодня, 16:33

Форвард "Барсы" украсил свое тело новой татуировкой.

Месси
Лионель Месси Reuters
Аргентинский футболист, нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси сыграл на рояле гимн Лиги чемпионов.

Такое видео уже появилось в YouTube.

Кроме того, на странице "Барсы" в Twitter было опубликовано фото спортсмена с новой татуировкой — женскими губами, расположенными внизу живота.

"Еще одно (тату — Ред.) в коллекцию", — подписан снимок.

Месси
Лионель Месси @FCBarcelona

Ранее сообщалось, что верховный суд Испании принял решение заменить наказание для Лионеля Месси, назначенное ему за уклонение от налогов, вместо 21 месяца тюрьмы он заплатит 252 тыс. евро.

Фото: @FCBarcelona, видео: Daniel Silvã

Теги:  
Месси, рояль, татуировка, Лига чемпионов
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...