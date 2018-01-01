"Месси, я живу ради тебя". Фанат покончил с собой после позорного поражения Аргентины на ЧМ-2018

Погибший был персональным фанатом Лионеля Месси.

Фанат Месси свел счеты с жизнью после влета Аргентины Reuters

В индийском штате Керала в реке Миначил найден мертвым болельщик сборной Аргентины Дину Алекс, который оставил предсмертную записку после матча ЧМ-2018 Аргентина – Хорватия 0:3

"В этом мире не осталось ничего, что я хотел бы увидеть. Я иду умирать. Никто не ответствен за мою смерть. Месси, я живу ради тебя. Жду, когда ты поднимешь кубок над головой", — говорится в записке.

Погибший был персональным фанатом Лионеля Месси и очень переживал из-за неудач сборной Аргентины на ЧМ-2018, сообщает Times of India.

"Я видел, как он смотрел матч вечером. Он рассказывал друзьям, что ему будет стыдно выходить на улицу и общаться с другими людьми, если Аргентина проиграет", — рассказал отец покойного.

Напомним, 21 июня в группе D прошел состоялся поединок между сборными Аргентины и Хорватии, закончившийся крупным поражением команды Месси

Подписывайтесь на наш канал в Telegram