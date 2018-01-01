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Месси забил свой первый гол на ЧМ-2018: опубликованы фото

Сегодня, 21:46
Лионель Месси < >
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1 / 5 Месси забил свой первый мяч на ЧМ-2018 (Reuters)

Месси открыл счет в матче с нигерийцами.

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси сумел отличиться первым забитым голом на проходящем в России чемпионате мира по футболу.

Во вторник, 26 июня, в игре против сборной Нигерии Месси открыл счет в матче. Форвард "асби-селесте" отличился на 15 минуте игры.

В первом туре Аргентина сыграла вничью 1:1 и исландцами, а во втором туре команда Месси разгромно уступила хорватам со счетом 0:3.

Напомним, фанат Месси покончил с собой после позорного поражения Аргентины на ЧМ-2018.

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Теги:  
Лионель Месси, Аргентина, ЧМ-2018, чемпионат мира
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