Милевский на матче получил опасную травму, пришлось госпитализировать. Видео

О степени повреждения не сообщается.

У Милевского тяжелый вывих локтевого сустава. instagram.com/timi1010

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский досрочно завершил матч 2-го тура чемпионата Беларуси против "Луча".

Как пишет "Обозреватель", на 56-й минуте футболист после столкновения с соперником неудачно приземлился на газон, получив травму руки. Нападающего увезла со стадиона "скорая".

О степени повреждения не сообщается. По предварительной информации, у Милевского тяжелый вывих локтевого сустава.

Когда форвард сможет вернуться в игру, пока неизвестно.

Напомним, Артем Милевский, в частности, был игроком сборной Украины и киевского "Динамо". В 2016-м году он пополнил ряды российского "Тосно", а в июле 2017-го подписал контракт с брестским "Динамо".