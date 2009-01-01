Минимальная победа "Ворсклы" над "Карпатами", а "Шахтер" не сумел победить "Олимпик", видео голов

"Шахтер" набрал 79 очков, а победа "Ворсклы" позволит временно обойти "Черноморец".

Сегодня, 21 мая, состоялись очередные матчи 30-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали "Ворсклу" и потерпели минимальное поражение со счетом 0:1, а также "Шахтер" — "Олимпик Д", сыгравшие вничью 1:1.

В поединке "Карпаты" — "Ворскла" на 57-й минуте Хлебас откатил мяч на Шарпара, который в касание пробил на вратаря Боровика.

Эта победа позволит "Ворскле" временно обойти "Черноморец" и возглавить вторую половину турнирной таблицы.

"Карпаты" — "Ворскла" — 0:1

Гол: Шарпар, 57

"Карпаты": Боровик, Мирошниченко, Дитятьев, Нестеров, Матвиенко, Ксенз (Шина, 67), Клец, Голодюк (Чачуа, 67), Гуцуляк (Лобай, 83), Худобяк, Гладкий.

"Ворскла": Шуст, Пердута, Чижов, Даллку, Ребенок, Скляр, Ткачук (Мякушко, 65), Кравченко, Шарпар, Одарюк (Загорулько, 74), Хлебас (Сакив, 90+2) Предупреждения: Гуцуляк, Клец — Скляр, Шарпар, Пердута

"Шахтер" — "Олимпик Д" — 1:1 фото: shakhtar.com

Голы: Бутко, Сергийчук

В третьем матче из четырех в текущем сезоне"Шахтер" не сумел победить "Олимпик", сыграв вничью 1:1 на стадионе "Динамо" имени Лобановского в Киеве.

Счет на 12-й минуте игры открыл Михаил Сергийчук. Приняв передачу на скорости от Поступаленко, игрок "Олимпика" вышел один на один, и подсечкой перебросил мяч через Антона Каниболоцкого. Грубейшая ошибка обороны "Шахтера", за которую чемпион Украины тут же был наказан, пишет УНИАН.

В начале второго тайма, на 50-й минуте, ответный гол забил Богдан Бутко. После передачи Азеведо его партнер по команде Бутко из вратарской замкнул передач вдоль ворот, 1:1.

Большего командам в этом матче добиться так и не удалось.

Таким образом, "Шахтер" набрал 79 очков, а у "Олимпика" 43 балла и комнада продолжает борьбу с луганской "Зарей" (45) за 3-е место в итоговой турнирной таблице и бронзовые медали УПЛ.

"Шахтер": Канибалоцкий, Бутко, Кривцов, Ордец, Азеведо, Танковский, Малышев (Коваленко, 75), Патрик (Марлос, 65), Зубков, Дентиньо (Тайсон, 65), Бланко Лещук

"Олимпик": Махарадзе, Шестаков, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов, Богданов, Брикнер, Моха, Поступаленко (Цымбалюк, 73), Гемега (Олейник, 59), Сергийчук (Гошкодеря, 81)

Предупреждения: Ордец, Кривцов, Азеведо, Бутко - Шестаков

Видео: ТСН



