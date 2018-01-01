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"Мир и любовь". Криштиану Роналду показал нежное фото со своей девушкой

Сегодня, 00:17

Снимок, опубликованный футболистом в соцсети, собрал миллионы лайков.

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду позировал в обнимку со своей девушкой Reuters
Португалец, игрок испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду выложил в Сеть фотографию, на которой он запечатлен в обнимку со своей девушкой — моделью из Испании Джорджиной Родригес.

Нежный снимок футболист опубликовал на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше шести миллионов лайков.

"Мир и любовь", — подписал фото спортсмен.

Криштиану Роналду,Джорджина Родригес
Криштиану Роналду позировал в обнимку со своей девушкой Джорджиной Родригес instagram.com/cristiano

Напомним, СМИ писали, что Джорджина Родригес беременна и готовится родить Криштиану Роналду четвертого ребенка (у футболиста есть трое детей, предположительно, их родили суррогатные матери). В конце апреля девушка похвасталась бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

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Теги:  
Криштиану Роналду, Джорджина Родригес
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