"Мир и любовь". Криштиану Роналду показал нежное фото со своей девушкой

Снимок, опубликованный футболистом в соцсети, собрал миллионы лайков.
Нежный снимок футболист опубликовал на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше шести миллионов лайков.
"Мир и любовь", — подписал фото спортсмен.
Напомним, СМИ писали, что Джорджина Родригес беременна и готовится родить Криштиану Роналду четвертого ребенка (у футболиста есть трое детей, предположительно, их родили суррогатные матери). В конце апреля девушка похвасталась бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.
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