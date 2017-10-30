Мировая лига вместо товарищеских матчей. В ФИФА задумались о создании нового турнира

Мироваяй лига, скорее всего, будет введена в 2019 году и проводиться в течение года.
По мнению чиновников ФИФА, товарищеские матчи всё менее популярны, пишет This Day.
В настоящий момент обсуждается идея создания Мировой лиги, которая, скорее всего, будет введена в 2019 году и проводиться в течение года. Предполагается, что в новом турнире команды будут разделены на три дивизиона – по аналогии с европейской Лигой наций.
Напомним, что в сентябре УЕФА окончательно утвердил формат Лиги наций, который, однако, был раскритикован южноамериканскими странами.