"Мне нужен был вызов". Неймар объяснил рекордный трансфер в истории футбола

Не могу описать словами, что я чувствую сейчас, подчеркнул бразилец.

Неймар объяснил рекордный трансфер фото: psg.fr

Новобранец французского ПСЖ бразилец Неймар рассказал о причинах, которые побудили его уйти из каталонской "Барселоны".

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на официальный сайт ПСЖ.

"Я очень рад, спасибо за новый вызов. Париж — прекрасный город. Не могу описать словами, что я чувствую сейчас. Я хотел чего-то большего. Мне нужен был вызов, и сердце привело сюда.

Я приехал в Париж, потому что я хотел новый вызов, не потому, что я не чувствовал себя звездой в "Барселоне". Там было все прекрасно. Мое сердце подсказало мне, что настало время подписать контракт с ПСЖ. Это одно из самых трудных решений, которые я когда-либо принимал.

"Барселона" — это большой клуб. У меня там осталось много друзей, но это футбол. Хочу поблагодарить своих бывших одноклубников, они хорошо меня приняли", — сказал Неймар.

Отметим, что накануне Неймар подписал контракт с ПСЖ, соглашение бразильца с французским клубом рассчитано до лета 2022 года.

Бразилец формально перешел в парижский клуб как свободный агент — он сам выкупил свой контракт у "Барселоны" за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.

При этом каталонцы уже заявили, что подадут иск в УЕФА, дабы проверить происхождение этих денег, и если они смогут доказать, что их предоставил ПСЖ, то французов может ждать наказание за несоблюдение финансового фейр-плэй.

Также трансфер отказалась визировать и испанская Ла Лига, чье руководство считает, что Неймар был выкуплен за деньги из бюджета Катара, что противоречит правилам УЕФА.

Напомним, ранее сообщалось, что французский футболист стал самым дорогим защитником в истории.

Фото: psg.fr.