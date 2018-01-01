МОК добавил в программу Олимпиады-2022 шесть новых дисциплин

Добавление новых дисциплин связано со стремлением МОК сделать соревнования "более молодыми и сбалансированными по гендерному признаку".

Reuters

В программу зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, добавили шесть новых дисциплин.

Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В программу войдут смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина, женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине "биг-эйр", смешанные командные соревнования в сноуборд-кроссе и смешанные командные соревнования по фристайлу.

Отмечается, что добавление новых дисциплин связано со стремлением МОК сделать соревнования "более молодыми и сбалансированными по гендерному признаку".

Кроме того, Олимпиада в Пекине будет отличаться большим количеством женщин-спортсменок.

Ранее Австрийский олимпийский комитет (АОК) объявил, что страна не будет претендовать на проведение зимней Олимпиады-2026 и Паралимпийских игр того же года.

В 2013 году заявку на проведение зимних Олимпийских игр-2022 во Львове подавала и Украина.

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