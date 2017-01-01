МОК отказался допускать 15 россиян к Олимпиаде-2018

МОК на основе определенных данных сомневается в честности и допинговой "чистоте" российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) решил не приглашать на Олимпиаду в Пхенчхан 13 российских спортсменов и двух тренеров, ранее оправданных спортивным арбитражем.

Как говорится на сайте организации, случай каждого спортсмена рассматривался отдельно.

Однако несмотря на решение суда, комитет на основе определенных данных сомневается в честности и допинговой "чистоте" российских спортсменов.

"Дополнительная информация включает данные из фармацевтических баз, следы запрещенных веществ, доказательства манипулирования показателями стероидов и другую конфиденциальную информацию, предоставленную Всемирным антидопинговым агентством", – говорится в сообщении МОК.

Как известно, МОК допустил к участию в Зимних Играх-2018 в Пхенчхане 169 российских спортсменов.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 года.

"Чистые" российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом.

Также стоит отметить, что МОК запретил даже болельщикам приносить российский флаг на трибуны зимней Олимпиады-2018.