По мнению российского чиновника, в дело вмешались души миллионов жертв мировых войн.

Сборная Германии позорно закончила выступления на ЧМ-2018 Reuters

Необычную причину раннего вылета сборной Германии с ЧМ-2018 в России нашел глава администрации Липецкой области Олег Королев.

По мнению российского чиновника, в дело вмешались души миллионов жертв мировых войн, которые, развязала Германия.

"Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались..." — написал Королев в Twitter.

Напомним, сто главной сенсацией ЧМ-2018 стала катастрофа сборной Германии – действующего чемпиона мира, которая в заключительном матче в группе уступили команде Южной Кореи со счетом 0:2 и не смогла выйти в стадию плей-офф.

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