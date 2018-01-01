"Мурат, зачем ты это делаешь?" Усик раскрыл подробности разговора с Гассиевым в ходе боя

Россиянин по непонятным причинам наносил украинцу удары ниже пояса.

Александр Усик ТСН

Украинский боксер Александр Усик заявил, что разговаривал с россиянином Муратом Гассиевым в ходе финального поединка боксерской суперсерии WBSS, в котором победил украинец . По словам Усика, Гассиев по непонятным причинам наносил ему удары ниже пояса и в бедро.

Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу Boxing.ua.

"Да, я разговаривал с ним (Гассиевым. - Прим.). Когда он бил меня ниже пояса, в бедро или еще куда-то, я попросил его... Я сказал ему: "Мурат, зачем ты это делаешь? Не надо этого делать". Он повел плечом и сказал: "Извини". Я не думаю, что это было намеренно. Но тем не менее я с ним разговаривал", - сказал он.

Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Он получил кубок Мохаммеда Али, став абсолютным чемпионов мира в первом тяжелом весе.

Финал турнира прошел в ночь на 22 июля в спорткомплексе "Олимпийский". Усик одержал победу по единогласному решению трех судей (120:108, 119:109, 119:109). Украинский боксер защитил пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), а также завоевал титулы Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), которые раньше принадлежали Гассиеву.

Президент Украины Петр Порошенко также прокомментировал победу Александра Усика.

"Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы", - написал Порошенко в Twitter.

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