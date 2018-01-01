На ЧМ-2018 Япония сенсационно обыграла Колумбию со счетом 2:1, видео голов

Победа Японии над Колумбией оказалась одной из неожиданностей, на которые так богат нынешний Чемпионат.

Япония открыла счет и в дальнейшем доминировала на поле

Сегодня, 19 июня, на поле Чемпионата мира по футболу в России встретились сборные Японии и Колумбии.

Японцы "размочили" счет. Сборная Японии получила такой шанс благодаря фолу Карлоса Санчеса, который сыграл рукой, откровенно блокируя удар японского игрока и получил красную карточку. Это первая красная карточка, выданная на ЧМ-2018. Синдзи Кагава пробил по центру и вывел свою команду вперед, 1:0.

Хотя Колумбия в самом начале матча оказалась в меньшинстве, но статистика владения мячом была в ее пользу. Так, 12 минуте Фалькао попытался исправить ситуацию, но тут ему помешал голкипер сборной Японии. Тем не менее, Колумбия сравняла счет на 39 минуте - японский вратарь поймал мяч, но уже после того, как тот пересек разделительную линию.

Одно время казалось, что Колумбия может выиграть, но ситуация резко изменилась, когда ушел автор колумбийского гола Кинтеро, а вместо него вышел Хамес – одна из звезд сборной. Уход Кинтеро стал началом конца - этого момента на поле начала понемногу доминировать Япония.

На 61 минуте матче Сакаи нанес удар в угол, впрочем, не особо удачный, та же история произошла с заработанным японцами угловым - он был пробит неточно. Следующий острый момент возник на 71 минуте - ворота колумбийцев атаковал вышедший на замену Хонда, но вратарь колумбийцев Оспина легко забрал мяч.

Однако выяснилось, что колумбийцы рано расслабились - на 73 минуте случилось то, чего никто не ждал. Осако забил мяч ударом головой после подачи с углового, при этом буквально перепрыгнув двух защитников Колумбии, и арбитр засчитал гол.

С этого момента особенно стала заметна усталость колумбийцев. Хамес еще попытался атаковать на 87 минуте, но его без особых усилий заблокировали японские защитники. Арбитр добавил пять минут к основному времени, но колумбийцы ничего уже сделать не могли.

Итоговый счет матча составил 2:1, и впереди оказались японцы.

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А тем временем в столице Российской Федерации Москве в гостиничном номере неизвестный обокрал колумбийского певца и композитора Хуана Луиса Лондоньо Ариаса (Maluma), приехавшего на Чемпионат мира по футболу 2018. У артиста украли сумку Louis Vuitton, кейс с набором дорогих часов стоимостью от 3 до 130 тыс. долларов, ювелирные украшения, а также аксессуары элитных марок,

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