На ЧМ-2018 Япония сенсационно обыграла Колумбию со счетом 2:1, видео голов

Победа Японии над Колумбией оказалась одной из неожиданностей, на которые так богат нынешний Чемпионат.
Японцы "размочили" счет. Сборная Японии получила такой шанс благодаря фолу Карлоса Санчеса, который сыграл рукой, откровенно блокируя удар японского игрока и получил красную карточку. Это первая красная карточка, выданная на ЧМ-2018. Синдзи Кагава пробил по центру и вывел свою команду вперед, 1:0.
Хотя Колумбия в самом начале матча оказалась в меньшинстве, но статистика владения мячом была в ее пользу. Так, 12 минуте Фалькао попытался исправить ситуацию, но тут ему помешал голкипер сборной Японии. Тем не менее, Колумбия сравняла счет на 39 минуте - японский вратарь поймал мяч, но уже после того, как тот пересек разделительную линию.
Одно время казалось, что Колумбия может выиграть, но ситуация резко изменилась, когда ушел автор колумбийского гола Кинтеро, а вместо него вышел Хамес – одна из звезд сборной. Уход Кинтеро стал началом конца - этого момента на поле начала понемногу доминировать Япония.
На 61 минуте матче Сакаи нанес удар в угол, впрочем, не особо удачный, та же история произошла с заработанным японцами угловым - он был пробит неточно. Следующий острый момент возник на 71 минуте - ворота колумбийцев атаковал вышедший на замену Хонда, но вратарь колумбийцев Оспина легко забрал мяч.
Однако выяснилось, что колумбийцы рано расслабились - на 73 минуте случилось то, чего никто не ждал. Осако забил мяч ударом головой после подачи с углового, при этом буквально перепрыгнув двух защитников Колумбии, и арбитр засчитал гол.
С этого момента особенно стала заметна усталость колумбийцев. Хамес еще попытался атаковать на 87 минуте, но его без особых усилий заблокировали японские защитники. Арбитр добавил пять минут к основному времени, но колумбийцы ничего уже сделать не могли.
Итоговый счет матча составил 2:1, и впереди оказались японцы.
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А тем временем в столице Российской Федерации Москве в гостиничном номере неизвестный обокрал колумбийского певца и композитора Хуана Луиса Лондоньо Ариаса (Maluma), приехавшего на Чемпионат мира по футболу 2018. У артиста украли сумку Louis Vuitton, кейс с набором дорогих часов стоимостью от 3 до 130 тыс. долларов, ювелирные украшения, а также аксессуары элитных марок,
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