На ЧМ-2018 Бельгия обыграла Англию: 1:0. Тунис обошел Панаму: 2:1. Видео голов

На Чемпионате мира-2018 завершились все матчи группового этапа и определились пары 1/8 финала.

На ЧМ Бельгия выиграла у Англии Фото: Reuters

В матче третьего тура группового раунда лидеры группы G Бельгия и Англия в очном матче решали , кто с какого места выйдет в 1/8 финала. Бельгийцы победили со счетом 1:0.

И Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес не стали рисковать лидерами и дали сыграть игрокам ротации. Учитывая, что никакой турнирной мотивации мчаться в атаку у команд не было, игра проходила довольно уныло. Но даже так Бельгия смогла забить - Янузай красиво сместился слева в центр и пробил из штрафной в левую девятку.

Сборные Панамы и Туниса сыграли матч третьего тура группового раунда чемпионата мира, в котором панамцы завершили свой дебютный ЧМ проигрышем со счетом 1:2.

Счет в матче открыла Панама. Дебютанты Мундиаля организовали атаку, в конце которой игрок туниской сборной Яссин Мерия отправил мяч в свои ворота. Но во втором тайме африканцы усилиями Бен Юссефа и Хазри забили два гола и довели матч до победы.

Таким образом, определились все пары 1/8 финала чемпионата мира-2018:

Уругвай - Португалия

Испания - Россия

Франция - Аргентина

Хорватия - Дания

Бразилия - Мексика

Швеция - Швейцария

Бельгия - Япония

Колумбия - Англия

Напомним, в заключительный день группового этапа азиатская команда проиграла Польше (0:1), а латиноамериканцы победили Сенегал (1:0).

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