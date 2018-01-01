На ЧМ-2018 Бельгия обыграла Англию: 1:0. Тунис обошел Панаму: 2:1. Видео голов

На Чемпионате мира-2018 завершились все матчи группового этапа и определились пары 1/8 финала.
И Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес не стали рисковать лидерами и дали сыграть игрокам ротации. Учитывая, что никакой турнирной мотивации мчаться в атаку у команд не было, игра проходила довольно уныло. Но даже так Бельгия смогла забить - Янузай красиво сместился слева в центр и пробил из штрафной в левую девятку.
Сборные Панамы и Туниса сыграли матч третьего тура группового раунда чемпионата мира, в котором панамцы завершили свой дебютный ЧМ проигрышем со счетом 1:2.
Счет в матче открыла Панама. Дебютанты Мундиаля организовали атаку, в конце которой игрок туниской сборной Яссин Мерия отправил мяч в свои ворота. Но во втором тайме африканцы усилиями Бен Юссефа и Хазри забили два гола и довели матч до победы.
Таким образом, определились все пары 1/8 финала чемпионата мира-2018:
Уругвай - Португалия
Испания - Россия
Франция - Аргентина
Хорватия - Дания
Бразилия - Мексика
Швеция - Швейцария
Бельгия - Япония
Колумбия - Англия
Напомним, в заключительный день группового этапа азиатская команда проиграла Польше (0:1), а латиноамериканцы победили Сенегал (1:0).
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