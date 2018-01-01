Хорватия - Дания 1:1, по пенальти - 3:2. Ховаты выходят в четвертьфинал. Фото, видео голов

Победитель встретится в 1/4 финала со сборной России.

В рамках 1/8 финала ЧМ-2018 сборная Хорватии 1 июля встретилась в Нижнем Новгороде с Данией.

Хорваты одолели одолели сборную Дании (1:1, пенальти – 3:2), заняв место соперника сборной России по матчу 1/4 финала ЧМ-2018.

Хорватия – Дания 1:1 (пенальти)

1 июля, "Стадион Нижний Новгород"

Голы: 0:1 – 1 Йоргенсен, 1:1 – 4 Манджукич.

Серия пенальти: 3:2

Хорватия – Субашич, Ловрен, Стринич (Пиварич, 81), Врсалько, Вида, Модрич, Ракитич, Перишич (Крамарич, 97), Брозович (Ковачич, 71), Ребич, Манджукич (Бадель, 108).

Дания – Шмейхель, Кьер, Кристенсен (Шене, 46), Кнудсен, Йоргенсен, Дилэйни (Крон-Дели, 98), Эриксен, Дальсгор, Поульсен, Корнелиус (Йоргенсен, 66), Брэйтуэйт (Систо, 105).

Предупреждение: Йоргенсен (115).

Матч между сборными России и Хорватии в рамках ЧМ-2018 состоится 7 июля в Сочи.

Россия и Хорватии играли между собой три раза. Одна личная встреча закончилась победой хорватов (3:1, 2015 год), и еще две – вничью (0:0, 2006 год) и (0:0, 2007 год)

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