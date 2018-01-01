На ЧМ-2108 Япония и Сенегал сыграли вничью

Матч закончился со счетом 2:2.

Сенегал-Япония - 2:2 Фото: Reuters

В первом матче второго тура группы H на ЧМ-2018 сборные Сенегала и Японии сыграли боевую ничью - 2:2.

Счет в матче был открыт очень быстро. Уже на 11 минуте Садио Мане поймал мяч после неудачного выноса защитника и сильным ударом пробил вратаря. К концу тайма японцы выровняли игру на поле и сравняли счет. Нагатомо красиво прошел слева, мяч подхватил Инуи и пробил под правую штангу.

Во втором тайме команды продолжили упорно бороться на каждом кусочке поля. И Сенегал снова смог забить. После быстрой комбинации Ньянг не смог пробить пяткой после прострела слева, но мяч полетел в сторону Ваге, который и вбил снаряд в сетку ворот. Но и в этот раз японцы нашли, чем ответить. Кейсуке Хонда отправил мяч с линии вратарской в пустые ворота после паса слева.

В итоге Сенегал и Япония продолжают лидировать в группе H - они набрали по 4 очка в двух матчах. А вот Колумбия и Польша после первого тура не имеют ни одного пункта в активе.

Напомним, сборная Англии по футболу одержала победу над командой Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2018 года в России и вышла в плей-офф.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram