"На грани отстранения". Россию могут выгнать с Чемпионата мира по легкой атлетике для паралимпийцев

IAAF расширила спортивное изгнание провинившейся нации по причине ее причастности к крупнейшему допинговому скандалу в истории.

РФ могут выгнать с ЧМ по легкой атлетике game2day.org

Россия оказалась на грани отстранения от участия в Чемпионате мира по легкой атлетике для паралимпийцев в Лондоне, который пройдет 14-17 июля 2017 года.

"И это после того, как она уже была отстранена от участия в версии чемпионата, проходящей под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)", — сообщает Бен Рамсби в британской газете The Telegraph, пишет Inopressa.

"В понедельник ночью IAAF расширила спортивное изгнание провинившейся нации по причине ее причастности к крупнейшему допинговому скандалу в истории", — пишет издание.

Газете стало известно о том, что "Международный паралимпийский комитет (МПК) — организация, принимающая решения по легкоатлетическим соревнованиям для паралимпийцев - собирается сделать то же самое до начала ЧМ-2017 в Лондоне".

"Окончательное решение не будет принято до ближайшего заседания исполкома МПК в мае", — говорится в статье.

Напомним, ранее в Германии потребовали выгнать российских спортсменов с зимней Олимпиады-2018.