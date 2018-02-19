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На Олимпиаде-2018 французская фигуристка сверкнула грудью, фото и видео

Вчера, 16:54

Я просто молилась, чтобы платье полностью не слетело, сказала спортсменка.

Габриэла Пападакис,грудь
На Олимпиаде Габриэла Пападакис засветила грудь Reuters
В южнокорейском Пхенчхане на зимних Олимпийских играх-2018 во время выступления в танцах на льду в начале короткой программы у французской фигуристки Габриэлы Пападакис, выступавшей в паре с Гийомом Сизероном, расстегнулось платье.

Во время исполнения нескольких элементах француженка сверкнула грудью, но курьез не сильно помешал спортсменам — после короткой программы они были вторыми, пишет iSport.

"Я почувствовала сразу же это, дальше я просто молилась, чтобы платье полностью не слетело, ничего другого мне не оставалось. Это меня отвлекло. Чтобы такое случилось на Олимпиаде — это кошмар", — сказала фигуристка после выступления.

Ранее сообщалось, что в США ведущий радиостанции KNBR Патрик Коннор лишился работы из-за сальных шуточек в адрес участницы Олимпиады-2018 — 17-летней сноубордиски Хлое Ким.
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Габриэла Пападакис, Олимпиада-2018, грудь
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