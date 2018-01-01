На Олимпиаде голландские конькобежцы травмировали болельщиков: подробности

Немногим позднее лидер сборной Голландии Свен Крамер выступил с официальными извинениями.
Такое сообщение опубликовало новостное агентство AP.
Инцидент произошел накануне в "Голландском доме".
Немногим позднее лидер сборной Голландии Свен Крамер выступил с извинением и пожелал скорейшего выздоровления двум пострадавшим фанатам, одного из которых даже пришлось госпитализировать.
В командной гонке бронзовые медали завоевали Свен Крамер, Ян Блокгюйсен, Патрик Руст и Кун Вервой.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская спортсмена раскритиковала олимпийскую сборную страны по биатлону.