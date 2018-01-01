На Паралимпиаде-2018 биатлонист завоевал для Украины очередное "золото"

В биатлонной гонке на 15 километров еще один украинец занял второе место.

Виталий Лукьяненко на Паралимпиаде-2018 завоевал второе "золото" facebook.com/olympicua

В южнокорейском Пхенчхане на зимних Паралимпийских играх-2018 украинский биатлонист Виталий Лукьяненко завоевал вторую золотую медаль, она стала для сборной Украины шестой по счету.

Украинец занял первое место в биатлонной гонке на 15 километров среди спортсменов с нарушением зрения, говорится на официальном сайте соревнований.

Лыжник только раз промахнулся на огневом рубеже и финишировал с результатом 45 минут 12,9 секунды, второе место занял его соотечественник — Александр Казик.

Кроме того, украинка Оксана Шишкова в биатлонной гонке на 12,5 километров среди спортсменов с нарушением зрения финишировала второй, добыв "серебро".

Теперь на счету сборной Украины 19 наград — по шесть золотых и серебряных, а также семь бронзовых, она занимает четвертое место в общекомандном зачете (уступает США, России и Германии).

Напомним, Паралимпиада-2018 открылась 9 марта, церемония ее закрытия назначена на 18 число. На соревнования прибыли 567 спортсменов из 49 стран, среди них — 30 паралимпийцев из украинского государства.