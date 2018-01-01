На Паралимпиаде-2018 лыжник добыл для Украины еще одно "серебро"

Сейчас на Играх в Пхенчхане в активе нашей сборной 20 наград.

На Паралимпиада-2018 Григорий Вовчинский завоевал "серебро" Reuters

В южнокорейском Пхенчхане на зимних Паралимпийских играх-2018 украинский лыжник Григорий Вовчинский завоевал для сборной Украины еще одну серебряную медаль.

Спортсмен занял второе место в лыжной гонке на 10 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, пишет Укринформ.

Награда стала для нашего соотечественника шестой по счету, добытой на Паралимпиадах. Он уже имел "золото" и по два "серебра" и "бронзы".

После достижения Вовчинского в Пхенчхане в активе сборной украинского государства 20 наград — шесть золотых, семь серебряных и столько же бронзовых.

Напомним, Паралимпиада-2018 открылась 9 марта, церемония ее закрытия назначена на 18 число. На соревнования прибыли 567 спортсменов из 49 стран, среди них — 30 паралимпийцев из Украины.