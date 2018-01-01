На Паралимпиаде-2018 лыжник завоевал для Украины третье "золото"

Украинец победил в гонке на 20 километров, второе место занял француз.

Игорь Рептюх победил в лыжной гонке на 20 километров Reuters

В южнокорейском Пхенчхане на зимних Паралимпийских играх-2018 украинский лыжник Игорь Рептюх завоевал для Украины третью золотую награду.

Спортсмен победил в гонке на 20 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, говорится на официальном сайте Игр.

Победитель преодолел дистанцию за 44 минуты 52,4 секунды, вторым пришел француз Бенжамин Давье, а "бронзу" завоевал норвежец Хакон Олсруд.

Ранее в Пхенчхане Игорь Рептюх получил бронзовую медаль в гонке на 7,5 км стоя. Напомним, Паралимпиада-2018 открылась 9 марта, церемония закрытия Игр назначена на 18 число. На соревнования прибыли 567 спортсменов из 49 стран, среди них — 30 паралимпийцев из Украины.