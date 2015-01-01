Надежды Фонсеки на новый год. "Горняки" завоюют все титулы

Фонсека говорит, что уходящий год был для него очень интенсивным, наполненным новыми эмоциями и впечатлениями.

фото: shakhtar.com Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека поделился своими впечатлениями от уходящего года и назвал цели на следующий.

Об этом он рассказал в рамках развлекательного проекта "Кто я?" на официальном сайте ФК "Шахтер".

"Уходящий год был для меня очень интенсивным, наполненным новыми эмоциями и впечатлениями. Полгода я провел в "Браге", где мы добились нашей главной задачи — выиграли Кубок Португалии. Для нас это было крайне важно", — говорит наставник "горняков".

Фонсека обратил внимание на суперопыт работы в Украине.

"Потом наступил украинский период. Я переехал в Украину, и здесь все закрутилось совсем по-другому: суперопыт, новые люди — все иначе", — заявил он.

Фонсека надеется, что в Новом году клуб достигнет хороших результатов.

"В Новый год я войду с отличным настроением, так как верю — кульминацией его будет наша победа. Мы завоюем все титулы, что запланировали", — подчеркнул он.

Напомним, по итогам первой половины сезона "Шахтер" уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины и пробился в плей-офф Лиги Европы.

УЕФА назвал "Шахтер" лучшим клубом Европы.

Фото; Видео: FC Shakhtar Donetsk