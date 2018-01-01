Наказанный в "Динамо" Хачериди стал игроком греческого клуба

Экс-защитник киевской команды пополнил ряды ПАОКа.

Евгений Хачериди подписал контракт с ПАОКом УНИАН

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди стал игроком греческого футбольного клуба ПАОК.

Спортсмен подписал контракт с новой командой, сообщил в Instagram сын владельца ПАОКа Ивана Саввиди Георгис.

Мужчина опубликовал два снимка, которые проливают свет на судьбу украинца: на одном запечатлено, как Хачериди подписывает документ, а на другом — футболка с фамилией игрока и номером 34.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич решил отстранить Евгения Хачериди от тренировок. СМИ узнали, что спортсмен будет тренироваться по индивидуальной программе до конца сезона. Срок действия контракта защитника с киевским клубом заканчивался летом.

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