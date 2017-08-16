Нападающий "Динамо" продолжит карьеру в чемпионате Бельгии

Яремчук хорошо проявил себя в "Александрии", что повлекло за собой зимнее возвращение в "Динамо".

Роман Яремчук Официальный сайт "Динамо"

Нападающий киевского "Динамо" Роман Яремчук подписал с бельгийским "Гентом" контракт сроком на четыре ближайших сезона.

Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Отметим, что в прошлом сезоне Яремчук хорошо проявил себя в "Александрии", что повлекло за собой зимнее возвращение в "Динамо". Однако в стане столичной команды Роману закрепиться не удалось.

После стартовых трех туров в активе новой команды украинца всего лишь один набранный балл.

В минувшем сезоне Яремчук провел 14 матчей за Александрию (5 голов) и 9 поединков за "Динамо".

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" укрепило оборону: защитник сборной Хорватии продолжит карьеру в Киеве.

Фото: ФК "Динамо" (Киев).