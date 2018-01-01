Нападающий сборной Англии стал самым дорогим футболистом в мире — рейтинг

Рейтинг учитывает такие факторы, как возраст игрока, продолжительность действующего контракта с клубом и игровые показатели.

Харри Кейн назван самым дорогим футболистом в мире tottenhamhotspur.com

Нападающий "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Харри Кейн назван самым дорогим футболистом в мире, его трансферная стоимость оценивается в 201,2 млн евро.

Вторую и третью строчки в рейтинге журнала Football Observatory, который выпускается Международным центром изучения спорта (CIES), заняли играющие за "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар (195,7 млн евро) и француз Киллиан Мбаппе (186,5 млн евро).

Расчет учитывает такие факторы, как возраст игрока, продолжительность действующего контракта с клубом, игровые показатели (частота появления на поле и голы), роль в команде, уровень чемпионатов.

При этом в топ-10 самых дорогих игроков также вошли Лионель Месси из "Барселоны" (184,2 млн евро), Мохаммед Салах из "Ливерпуля" (171,3 млн евро), Деле Алли из "Тоттенхэма" (171 млн евро), Кевин де Брёйне из "Манчестер Сити" (167,2 млн евро), Антуан Гризманн из "Атлетико" (164,5 млн евро), Паоло Дибала из "Ювентуса" (164,2 млн евро) и Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед" (163,4 млн евро).

Отметим, что действующий обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду занял в списке 24-ю строчку (103,4 млн евро).

Напомним, ранее Харри Кейна оценивали в 194,7 млн евро.

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