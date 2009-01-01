Наперсточник

Нужно ли потакать амбициям, заложниками которых становятся тысячи людей.

Андрей Павелко УНИАН

Исчерпав набор дешевых пропагандистских трюков в раскручивании "мариупольского вопроса", главный актер этого спектакля абсурда решил сыграть на бис. Вероятно, по его понятиям для достижения желаемого эффекта — все средства хороши. В том числе и шулерство с официальными документами. Причем глава ФФУ Андрей Павелко, очевидно, настолько уверовал в свою безнаказанность, что даже не постеснялся использовать для "игры в наперстки" официальный сайт национальной ассоциации.

Не важно, кто именно из окружения Андрея Васильевича услужливо замазывал реквизиты письма более чем месячной давности, полученного ФФУ от тогдашнего руководителя главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина. Главное, что это было сделано с целью — обмануть общественность и сфабриковать якобы сегодняшнее мнение авторитетного специалиста на актуальную тему. И это притом, что г-н Аброськин уже в должности первого заместителя министра МВД сделал по этому резонансному поводу ряд заявлений совершенно иного содержания.

Обращает на себя внимание тот факт, что эта скандальная манипуляция явно была проделана в Доме футбола с ведома его главного начальника — юриста по профессии, народного депутата Украины, члена юридического комитета УЕФА и дисциплинарного — ФИФА. То есть, высокопоставленного госчиновника, чьи регалии уже по определению обязывают его быть высокоморальной личностью и показывать пример законопослушания.

Увы, "король" оказался "голым". Поэтому в "мариупольской истории" до сих пор не поставлена точка. Поэтому на ней продолжает пиариться, и в полном смысле — паразитировать амбициозный, самоуверенный, беспринципный авантюрист, который, прячась за депутатский мандат, ведет себя цинично и вызывающе.

Он бросил вызов положениям Регламентов вышестоящих футбольных инстанций, которые обязывают национальные федерации соблюдать рекомендации уполномоченных государственных органов в сфере безопасности. Он бросил вызов официальным должностным лицам правоохранительных органов, которые неоднократно предупреждали его лично об опасности и нецелесообразности проведения в Мариуполе матчей УПЛ. Он бросил вызов родственникам юных футболистов ДЮСШ "Динамо", которые обратились с открытым письмом к руководству страны, возмущаясь безапелляционной и агрессивной позицией главы ФФУ. Он бросил вызов здравому смыслу, которым изначально было пронизано предложение столичного клуба не рисковать жизнями игроков и болельщиков всех без исключения команд УПЛ.

Можно еще долго удивляться абсурдному упорству, с которым Павелко противостоит компетентным мнениям профессионалов в области борьбы с терроризмом. Но стоит ли это делать? Нужно ли потакать его амбициям, заложниками которых становятся тысячи людей. Нужно ли продолжать бесплодные дискуссии, выслушивая его бесконечные популистские бредни о футбольном патриотизме? Не слишком ли много чести, времени и внимания требует к себе заурядный, карикатурный персонаж, к тому же страдающий нарциссизмом? Разве что — непревзойденный мастер игры в наперстки…

Виктор ЖУРАВЛЕВ, "Прессинг"