Наперсточник

Нужно ли потакать амбициям, заложниками которых становятся тысячи людей.
Не важно, кто именно из окружения Андрея Васильевича услужливо замазывал реквизиты письма более чем месячной давности, полученного ФФУ от тогдашнего руководителя главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина. Главное, что это было сделано с целью — обмануть общественность и сфабриковать якобы сегодняшнее мнение авторитетного специалиста на актуальную тему. И это притом, что г-н Аброськин уже в должности первого заместителя министра МВД сделал по этому резонансному поводу ряд заявлений совершенно иного содержания.
Обращает на себя внимание тот факт, что эта скандальная манипуляция явно была проделана в Доме футбола с ведома его главного начальника — юриста по профессии, народного депутата Украины, члена юридического комитета УЕФА и дисциплинарного — ФИФА. То есть, высокопоставленного госчиновника, чьи регалии уже по определению обязывают его быть высокоморальной личностью и показывать пример законопослушания.
Увы, "король" оказался "голым". Поэтому в "мариупольской истории" до сих пор не поставлена точка. Поэтому на ней продолжает пиариться, и в полном смысле — паразитировать амбициозный, самоуверенный, беспринципный авантюрист, который, прячась за депутатский мандат, ведет себя цинично и вызывающе.
Он бросил вызов положениям Регламентов вышестоящих футбольных инстанций, которые обязывают национальные федерации соблюдать рекомендации уполномоченных государственных органов в сфере безопасности. Он бросил вызов официальным должностным лицам правоохранительных органов, которые неоднократно предупреждали его лично об опасности и нецелесообразности проведения в Мариуполе матчей УПЛ. Он бросил вызов родственникам юных футболистов ДЮСШ "Динамо", которые обратились с открытым письмом к руководству страны, возмущаясь безапелляционной и агрессивной позицией главы ФФУ. Он бросил вызов здравому смыслу, которым изначально было пронизано предложение столичного клуба не рисковать жизнями игроков и болельщиков всех без исключения команд УПЛ.
Можно еще долго удивляться абсурдному упорству, с которым Павелко противостоит компетентным мнениям профессионалов в области борьбы с терроризмом. Но стоит ли это делать? Нужно ли потакать его амбициям, заложниками которых становятся тысячи людей. Нужно ли продолжать бесплодные дискуссии, выслушивая его бесконечные популистские бредни о футбольном патриотизме? Не слишком ли много чести, времени и внимания требует к себе заурядный, карикатурный персонаж, к тому же страдающий нарциссизмом? Разве что — непревзойденный мастер игры в наперстки…
Виктор ЖУРАВЛЕВ, "Прессинг"