Напряженный матч. Музычук сравняла счет в финале Чемпионата мира по шахматам

Украинка накануне проиграла партию черными фигурами, а сегодня сравняла общий счет в матче.

Музычук сравняла счет в финале Чемпионата мира по шахматам tehran2017.fide.com

Украинка Анна Музычук выиграла третью партию финального матча Чемпионата мира по шахматам-2017 у Тань Чжунъи из Китая, который проходит в Тегеране (Иран).

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка накануне проиграла партию черными фигурами, а сегодня сравняла общий счет в матче — 1,5:1,5 очка.

Соперница противостояла на протяжении 31 хода, но после 32-го хода украинки признала свое поражение.

Первая партия, которая состоялась в понедельник, завершилась вничью.

В четверг состоится заключительная четвертая партия. Если она завершится вничью, титул чемпионки мира будет разыгран в пятницу на тай-брейке, в партиях с укороченным контролем времени.

Напомним, ранее сообщалось, что Музычук завоевала еще одно "золото" ЧМ по шахматам.

Фото: tehran2017.fide.com.