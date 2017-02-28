Напряженный матч. Музычук сравняла счет в финале Чемпионата мира по шахматам

Украинка накануне проиграла партию черными фигурами, а сегодня сравняла общий счет в матче.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка накануне проиграла партию черными фигурами, а сегодня сравняла общий счет в матче — 1,5:1,5 очка.
Соперница противостояла на протяжении 31 хода, но после 32-го хода украинки признала свое поражение.
Первая партия, которая состоялась в понедельник, завершилась вничью.
В четверг состоится заключительная четвертая партия. Если она завершится вничью, титул чемпионки мира будет разыгран в пятницу на тай-брейке, в партиях с укороченным контролем времени.
Напомним, ранее сообщалось, что Музычук завоевала еще одно "золото" ЧМ по шахматам.
Фото: tehran2017.fide.com.