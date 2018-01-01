"Наши парни просто не подумали": глава хорватского футбола извинился за выкрик "Слава Украине!"

Шукер подчеркнул, что футбольный союз Хорватии разделяет позицию ФИФА, что спорт вне политики.

Теперь за Виду извинился еще и Шукер. Reuters

Теперь за выкрик Домагоя Виды и Огнена Вукоевича "Слава Украине!" извинился еще и глава Хорватского футбольного союза Давор Шукер.

По его словам, это был неуместный поступок, и в Хорватии это прекрасно понимают. Он подчеркнул, что футбольный союз Хорватии разделяет позицию ФИФА, что спорт вне политики.

"Мы… приносим извинения российской стороне… Уверены, что наши парни не хотели никого оскорбить. Просто они совершили необдуманные действия, находясь в эйфории от успеха", – цитирует Шукера газета "Известия".

При этом он открестился от причастности к поступку Виды и Вукоевича: "Это не имеет отношения к Хорватскому футбольному союзу, поэтому мы приняли решение аннулировать аккредитацию Вукоевича. Надеемся, что эта история не испортит футбольный праздник и оставшиеся дни чемпионата мира пройдут в атмосфере всеобщего уважения и радости".

Ранее сам Вида в прямом телеэфире извинился за видео с выкриком "Слава Украине!", которое он записал вместе с членом тренерского штаба Огненом Вукоевичем.

Напомним, скандал начался 7 июля после победы сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 на Россией. Защитник Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич, ранее игравшие за киевское "Динамо", отпраздновали триумф, записав видеообращение со словами "Слава Украине!".

Затем Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде − "за политический жест", а Огнен Вукоевич был оштрафован на крупную сумму денег. Позже Хорватская федерация футбола и вовсе уволила его с должности члена тренерского штаба сборной. Президент ФФУ Андрей Павелко предложил компенсировать Вукоевичу сумму штрафа, однако тот отказался от такой помощи.

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