Назван победитель Уимблдона-2018 среди мужчин

Матч не преподнес поклонникам тенниса особых сюрпризов.

Джокович - победитель Уимблдона Фото: usopen.org

21-я ракетка мира Новак Джокович стал победителем Уимблдона-2018 в мужском одиночном разряде, в финале обыграв восьмого номера мирового рейтинга Кевина Андерсона.

Как сообщается в Twitter Уимблдона, сербский теннисист одержал победу в трех партиях со счетом 6:2, 6:2, 7:6 (3). В третьем сете у Андерсона было пять сет-болов, но южноафриканец не использовал эти возможности продолжить матч и на четвертую партию.

Для Джоковича этот титул на турнирах Большого шлема стал уже 13-м в карьере и четвертым на Уимблдоне. Андерсон во второй раз играл в финале турнира Большого шлема, но, как и на US Open-2017, проиграл решающий матч в трех сетах.

Джокович благодаря этой победе с новой недели станет 10-й ракеткой мира, Андерсон поднимется на пятую позицию в мировом рейтинге.

Напомним, немецкая теннисистка Анжелик Кербер стала победительницей Уимблдона-2018 в женском одиночном разряде, в финале обыграв американку Серену Уильямс.

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