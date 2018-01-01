Назван следующий соперник Усика

Украинец решил встретиться на ринге с британским боксером-профессионалом.
Как сообщает World Boxing News, украинец согласился выйти на ринг в Британии. Однако команда Усика проявила инициативу, чтобы следующий бой состоялся в Украине.
Промоутер британца Эдди Хирн заявил, что вероятнее всего встреча состоится в супертяжелом весе.
Отмечается, что вызов Белью бросил после получения чемпионского титула Усик. Британец ответил согласием и заявил, что отправит украинского боксера в нокаут.
Напомним, после победы над россиянином Муратом Гассиевым к украинскому абсолютному чемпиону в первом тяжелом весе Александру Усику обратился народный депутат Виталий Куприй, который заявил, что боксер должен поделить гонораром с бойцами ВСУ.
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