Названа дата боев Малиновского и Беринчика

Спортсмены впервые в профессиональной карьере будут боксировать за пределами своей Родины.
Об этом "Главреду" сообщили в K2 Promotions Ukraine.
В компании уточнили, что оба спортсмена впервые в профессиональной карьере будут боксировать за пределами Украины.
"Соперником Малиновского в восьмираундовом поединке будет бразильский боксер Исайя Сантос Сампайо. Беринчик встретится в ринге с Абдул-Азизом Иссой Гарба из Бельгии", — отмечается в сообщении.
Напомним, в ноябре 2016 года в Броварах Киевской области Олег Малиновский успешно защитил титул чемпиона Европы в поединке с опытным испанским боксером Эусебио Осэхо, а Денис Беринчик победил испанца Хуана Окуру.