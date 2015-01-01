Названа дата следующего боя Ломаченко

Поединки пройдут в новом MGM National Harbor в Мэриленде, 15 апреля.

Василий Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинский боксер Василий Ломаченко в следующий раз выйдет на ринг 15 апреля.

Об этом сообщил журналист ESPN Дэн Рафаэль, сообщает 112 Украина.

"Арум сказал, что у него запланировано 15 апреля на НВО: Ломаченко — главное событие вечера, а Гвоздик выступит в андеркарте. Возможно, поединки пройдут в новом MGM National Harbor в Мэриленде", — написал в Твиттере Рафаэль.

Об этом идет речь и на странице самого Ломаченко Вконтакте.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе панамец Хесреел Корралес готов к объединительному бою с Ломаченко, если "будет интересное предложение"

Напомним, американское издание признало украинца Василия Ломаченко лучшим боксером мира.