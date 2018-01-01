Названа дата возвращения Фьюри на ринг

Британский супертяж летом будет драться в Манчестере.

Тайсон Фьюри летом вернется на ринг Reuters

Британский боксер-супертяжеловес, бывший чемпион мира по ряду версий — Тайсон Фьюри — подписал контракт с промоутером Фрэнком Уорреном.

Спортсмен вернется на ринг 9 июня, пишет BoxingScene.

По данным издания, супертяж будет драться в английском Манчестере на "Манчестер Арене", имя его противника пока неизвестно.

Напомним, в ноябре 2015 года в Германии Тайсон Фьюри провел 12-раундовый бой с украинцем-супертяжем Владимиром Кличко, выиграл по очкам и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, а также IBO.

Реванш несколько раз откладывался, потом победителя обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник нашего соотечественника отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".

В октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена. Узнать больше об инциденте можно здесь.