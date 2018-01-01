Названы города-хозяева финала Лиги чемпионов в 2020 году

Эти мегаполисы уже ранее становились центром футбольной жизни Европы.

Названы города, в которых пройдут матчи в 2020 году Фото: Федерация футбола Украины

Финал Лиги чемпионов УЕФА в 2020 году пройдет в столице Турции Стамбуле, Лиги Европы – в польском городе Гданьске, а поединок за Суперкубок Европы состоится в португальском Порту.

Города-хозяева были определены 24 мая на конгрессе УЕФА в Киеве, сообщает Zn.ua.

Финал главного клубного европейского футбольного турнира пройдет на "Олимпийском стадионе Ататюрка", который вмещает 76 тысяч зрителей, Лиги Европы пройдет на стадионе в Гданьске (44 тысячи зрителей), а Суперкубок в Порту - на стадионе "Драгау" (52 тысячи зрителей).

Отметим, что в 2005 году "Олимпийский стадион Ататюрка" уже принимал финал ЛЧ – тогда "Ливерпуль" обыграл "Милан" (3:3, 3:2 в серии пенальти). На арене в Гданьске в 2012 году проходили матчи чемпионата Европы, а "Драгау" принимал поединки Евро-2004.

Напомним, 26 мая в Киеве состоится финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018, в котором сыграют мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".

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