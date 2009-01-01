Названы стартовые составы Украины и Словакии, матч начался

Игра проходит во Львове, за ней следит арбитр из Латвии.
Игра проходит на стадионе "Арена Львов", за ней следит арбитр из Латвии Андрис Трейманис.
Стартовые составы команд-соперниц:
Украина: Пятов — Караваев, Хачериди, Ордец, Соболь — Малиновский, Ротань — Ярмоленко, Марлос, Коноплянка — Коломоец;
Словакия: Дубравка — Дьомбер, Шкртел, Штетина, Губочан — Грошовски, Шкриниар, Гамшик, Дуда, Руснак — Немец.
Напомним, 9 октября, в Киеве сборная Украины проиграла команде Хорватии со счетом 0:2 в заключительном матче группового раунда отбора на Чемпиона мира-2018 и лишилась шансов продолжить борьбу за путевку на турнир.