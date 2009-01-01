Названы стартовые составы Украины и Словакии, матч начался

Игра проходит во Львове, за ней следит арбитр из Латвии.

Игроки сборной Украины, иллюстрация Reuters

В пятницу вечером, 10 ноября, во Львове начался, до него были названы стартовые составы команд.

Игра проходит на стадионе "Арена Львов", за ней следит арбитр из Латвии Андрис Трейманис.

Стартовые составы команд-соперниц:

Украина: Пятов — Караваев, Хачериди, Ордец, Соболь — Малиновский, Ротань — Ярмоленко, Марлос, Коноплянка — Коломоец;

Словакия: Дубравка — Дьомбер, Шкртел, Штетина, Губочан — Грошовски, Шкриниар, Гамшик, Дуда, Руснак — Немец.

Напомним, 9 октября, в Киеве сборная Украины проиграла команде Хорватии со счетом 0:2 в заключительном матче группового раунда отбора на Чемпиона мира-2018 и лишилась шансов продолжить борьбу за путевку на турнир.