"Не команда, а просто ж...". Украинская спортсменка раскритиковала олимпийскую сборную страны по биатлону

Все накопившиеся эмоции спортсменка "выплеснула" в комментариях в соцсети Facebook.

Валентина Семеренко iSport

Биатлонистка Валентина Семеренко после того, как не попала в состав сборной Украины на женскую эстафету на Олимпиаду в Пхенчхане, не выбирая выражений раскритиковала тренеров и партнерш.

Тренерский штаб сборной Украины доверил место в составе на эстафетной гонке Ирине Варвинец, Вите Семеренко, Юлии Джиме и Анастасии Меркушиной. Таким образом в ней не приняли участие Елена Пидгрушная и Валентина Семеренко.

Все накопившиеся эмоции спортсменка "выплеснула" в комментариях в соцсети Facebook на странице UА:Биатлон под видео-комментарием старшего тренера сборной Уроша Велепца о принципах формирования команды.

"Знаете, болельщики, просто у нас не команда, а просто ж... Не верьте ни одному слову, это просто ложь. Тренер даже собрание не провел и не сообщил, почему так бросил меня. Ни Ира, ни Меркушина не попадали, все гонки хуже меня. Так больно и обидно, когда врут тебе в глаза. Даже Урошу написала я: проведите собрание, объясните. Он струсил, чтобы мы его не побили. Он даже сам сказал, что струсил. Вот так все кратко, но поверьте, теперь я просто не буду молчать. Обидно, больно, как разбивают твою мечту, твою работу", - "в сердцах" написала Семеренко.

К слову, все комментарии были опубликованы в интервале между 7.00 и 10.00 по Киеву, т.е. в 14.00-17.00 по Сеулу – всего лишь за несколько часов до старта эстафетной гонки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Олимпиаде-2018 французсукая фигуристка сверкнула грудью.