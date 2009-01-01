"Не Украина пошла на Россию". Экс-тренер "Шахтера" рассказал, как Путин хочет поссорить народы

Россияне зашли сюда, весь мир об этом знает, заявил Яремченко.

Владимир Путин Reuters

Вторжением и войной на Донбассе президент РФ Владимир Путин хочет поссорить народы Украины и России.

Об этом заявил бывший тренер донецкого "Шахтера" Валерий Яремченко, сообщает football24.ua.

"Сейчас скажу, потому что мне жалко погибших людей как из Украины, так и из России. Моя мать — русская, а отец — украинец. Для чего Путин хочет на всю жизнь поссорить два народа? Я не знаю. На его земле не убивают людей. Не Украина же пошла на Россию, а россияне зашли сюда. Весь мир об этом знает, и только президент России говорит, что он не знает", — подчеркнул он.

"Только один человек может остановить войну — это Путин", — заявил Яремченко.

Напомним, ранее российский финансист рассказал об "агонии режима Путина".