"Не Украина пошла на Россию". Экс-тренер "Шахтера" рассказал, как Путин хочет поссорить народы

Россияне зашли сюда, весь мир об этом знает, заявил Яремченко.
Об этом заявил бывший тренер донецкого "Шахтера" Валерий Яремченко, сообщает football24.ua.
"Сейчас скажу, потому что мне жалко погибших людей как из Украины, так и из России. Моя мать — русская, а отец — украинец. Для чего Путин хочет на всю жизнь поссорить два народа? Я не знаю. На его земле не убивают людей. Не Украина же пошла на Россию, а россияне зашли сюда. Весь мир об этом знает, и только президент России говорит, что он не знает", — подчеркнул он.
"Только один человек может остановить войну — это Путин", — заявил Яремченко.
Напомним, ранее российский финансист рассказал об "агонии режима Путина".